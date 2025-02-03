µð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£³Æü¡¢µÜºê½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö£ÓÈÉ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò¼«¤é»Ö´ê¤·¡¢Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤ò¥Î¥Ã¥«¡¼¤Ë¿ø¤¨¤Æ²£¿¶¤ê¤Î¥Î¥Ã¥¯¤ò£±£°ËÜ¡ß£µ¥»¥Ã¥È¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡Ö¡Ø²£¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤³¤Ã¤Á¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¡¢Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿