2024Ç¯11·îÆÁÇ·Åç¤Î°ËÀçÄ®¤ÇÊÝ°é»Î¤Î½÷À­¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤àÃË»Ò¹â¹»À¸(18)¤¬»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸½¾ì¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÀ×¤äÅð¤Þ¤ì¤¿Êª¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤ÏÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¶¯Åð¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç1ÆüÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸©Æâ¤Ë½»¤àÃË»Ò¹â¹»À¸(18)¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï¡¢2024Ç¯11·î20Æü¤ÎÍ¼Êý¤´¤í¡¢°ËÀçÄ®º´ÊÛ¤Î