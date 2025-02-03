大人気カップルYouTuber「なこなこチャンネル」がこのほど、YouTubeチャンネルを更新。カップルチャンネルとしての更新を終了することを発表した。 【写真】なごみの顔ちっちゃ！スタイル良すぎ！ 「なこなこチャンネル」は、「なごみ」と「こーくん」の2人組YouTuber。2019年のチャンネル開始当初からカップルとして活動し、2024年には結婚を発表した。登録者は2025年2月3日時点で159万人。特に「なごみ」は、自身で
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