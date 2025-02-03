CODE BLUE¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢11·î18Æü(²Ð)¡Á19Æü(¿å)¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖCODE BLUE 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£ CODE BLUE 2025  Æü»þ¡§2025Ç¯11·î18Æü(²Ð)¡Á11·î19Æü(¿å)²ñ¾ì¡§¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë¹âÅÄÇÏ¾ì(½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½É¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¿¥ï¡¼B2¡¦1F)¼çºÅ¡§CODE BLUE¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ±¿±Ä¡§CODE BLUE»öÌ³¶É(³ô¼°²ñ¼ÒBLUE)¸À¸ì¡§Æü±Ñ¤ÎÆ±»þÄÌÌõÉÕ¤­(¢¨°ìÉô¹Ö±é¤ò½ü¤¯)·Á¼°¡§ÂÐÌÌ·Á¼°³«ºÅ CODE BLUE¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢11·î18Æü(²Ð)¡Á19Æü(