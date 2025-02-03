¤­¤ç¤¦¤ÏÎñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½Õ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÎ©½Õ¤Ç¤¹¡£2·î3Æü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀáÊ¬¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Ï¤­¤Î¤¦¤Î2Æü¤¬ÀáÊ¬¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ1ÆüÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Öµ´¤Ï³°Ê¡¤ÏÆâ～¡×ÀáÊ¬¤È¤Ï¡Öµ¨Àá¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÎ©½Õ¡¢Î©²Æ¡¢Î©½©¡¢Î©Åß¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁ°Æü¤ò¡ÖÀáÊ¬¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÎ©½Õ¤ÎÁ°Æü¤Î¡ÖÀáÊ¬¡×¤ËÆ¦¤Þ¤­¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÎ©½Õ¤ÎÆü¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê1ÆüÁá¤¤2·î3Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï