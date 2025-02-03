°ú±Û¤·¼êÂ³¤­¤Î°ì³ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö°ú±Û¤ì¤ó¤é¤¯Ä¢¡×¤Ï¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ç¡¼¥¿Î®ÄÌ´ðÈ×¡ÖBizMINT(R)¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê3»ö¶È¼Ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ °ú±Û¤ì¤ó¤é¤¯Ä¢  °ú±Û¤·¼êÂ³¤­¤Î°ì³ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö°ú±Û¤ì¤ó¤é¤¯Ä¢¡×¤Ï¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ç¡¼¥¿Î®ÄÌ´ðÈ×¡ÖBizMINT(R)¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê3»ö¶È¼Ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¡£¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ëÏ¢·È»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÅìËÌÅÅÎÏ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(