¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯2·î4Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡© 12°Ì¡§¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÆâ¸þÅª¤Ê°ìÆü¡£ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¿´¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤è¤¦¡£ 11°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¾®¤µ¤Ê¼êÈ´¤­¤¬Âç¤­¤Ê¥ß¥¹¤Ë¡£µ¤¤òÈ´¤«¤º³Î¼Â¤Ë¤ä¤êÈ´¤¤¤Æ¡£ 10°Ì¡§¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¿·¤·¤¤·×²è¤òÎ©¤Æ