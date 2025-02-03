元フジテレビアナウンサーの笠井信輔氏は2月2日、自身のInstagramを更新。同じく元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏の“上納発言”を「絶対にしていない」と完全否定しました。【実際の投稿：長谷川豊、笠井信輔のSNS投稿に反論】「『上納』は完全否定できます」長谷川氏は1日、実業家の堀江貴文氏のYouTubeチャンネルが公開した動画に出演。「フジテレビに上納文化はあります」といった趣旨の発言をするとともに、笠井氏ら数名