¡û¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸ [Åì¾Ú£Ç] °ËÆ£Ãé¥¨¥Í¥¯¥¹ ¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ë737Ëü5000³ô¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£È¯¹Ô²Á³Ê¤Ï400±ß¡£ [2025Ç¯2·î3Æü] ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹