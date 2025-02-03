あす（4日）午後2時〜午後5時まで“可能な限り水の使用控えるよう”呼びかけ(3日午後7時2分)埼玉県八潮市で起きた道路が陥没する事故。水が穴の中に流れ込み、崩落の危険性があるとして救助活動は中断を余儀なくされています。【写真を見る】埼玉・八潮市の道路陥没 県対策会議があす（4日）午後2時〜午後5時まで“可能な限り水の使用控えるよう”呼びかけ埼玉県八潮市の道路陥没事故の現場です。発生から2月３日で7日目とな