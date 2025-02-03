1·î¤Ëºë¶Ì¸©¤Çµ¯¤­¤¿Æ»Ï©¤Î´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢·§ËÜ»Ô¤Ï¤­¤ç¤¦(2·î3Æü)¤«¤é¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À­¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¼¿åÆ»´É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤ÎÅÀ¸¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ»Ô¤¬²¼¿åÆ»´É¤ÎÆÈ¼«ÅÀ¸¡¤ò³«»Ï¡ÖÉå¿©¤·¤ä¤¹¤¤455¤«½ê¤Ê¤É¤ò½ÅÅÀ¤Ë¡×ºë¶Ì¸©¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¼õ¤±¤Æ ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç1·î28Æü¤Ëµ¯¤­¤¿´ÙË×»ö¸Î¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÇËÂ»¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ·§ËÜ»Ô¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê2·î3Æü¡Ë¤«¤é3