ÆüËÜ»þ´Ö£±£¸»þ£³£°Ê¬¤Ë±ÑÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë18:30 Í½ÁÛ48.2Á°²ó48.2¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë)