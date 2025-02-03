ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÆü·Ð225¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê´ü¶á2025Ç¯2·î¸Â¡¦SQ 2·î8Æü¡Ë¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¢þ3Ëü7500±ß¥×¥Ã¥È ¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ) ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô 1824( 974) JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô 200( 200) ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô 179( 179) BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô 150( 150) ³ÚÅ·¾Ú