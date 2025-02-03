À¤³¦Åª¤Ê·úÃÛ²È¡¦Ã°²¼·ò»°¤¬Àß·×¤·¤¿µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û À¤³¦Åª¤Ê·úÃÛ²È¡¢Ã°²¼·ò»°¤¬Àß·×¤·¤¿¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×¤³¤Èµì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Î²òÂÎÈñÍÑ¤ò¸©¤¬¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤Ë·×¾å¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤Î¤Ï²òÂÎ¹©»ö¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ10²¯900Ëü±ß¤Ç¡¢»ö¶È´ü´Ö¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤«¤é27Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£ 1964Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Ï¡¢Ï·µà²½¤Î¤¿¤á2014Ç¯9·î¤ËÊÄ´Û¡£¸©¤Ï