ロックバンド・サザンオールスターズによる10年ぶり、16枚目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』が3月19日にリリースされるのを前に、カバーアートが3日、ついに解禁となった。【動画】サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』最新トレーラー映像1月半ばに発売日と全収録曲が解禁され、完全生産限定盤の特典内容を除いて『THANK YOU SO MUCH』のラストピースとして伏せられていたのは、作品の顔となるカバーアート