ÇÐÍ¥¥­¥à¡¦¥½¥ó¥Á¥ç¥ë¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥à¡¦¥½¥ó¥Á¥ç¥ë¡¢¡ØDEATH NOTE¡ÙL¤ò´°Á´ºÆ¸½¡ª½êÂ°»öÌ³½êStoryJCompany¤Ï2·î3Æü¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö³ºÅöÌäÂê¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤¬½½Ê¬¤Ë¸í¤ê¤òÇ§ÃÎ¤·¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸å¤Ç¡ÊÌäÂê¤ò¡ËÃÎ¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÅêÉ¼¤ò¼è¤ê