¡ÖJFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½üËë¼° ¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Î¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö²¬»³¸©Áí¹ç¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡×¤Î°¦¾Î¤¬2·î¤«¤é¡ÖJFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢3Æü¡¢½üËë¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊJFE¥¹¥Áー¥ëÀ¾ÆüËÜÀ½Å´½êÁÒÉßÃÏ¶è¡¿ËÙß·µ±Íº ½êÄ¹¡Ë¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤¬JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤¤¤¤