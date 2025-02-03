¡þ¥×¥íÌîµå¥í¥Ã¥Æ½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×(3Æü¡¢²­Æì¸©ÀÐ³À»Ô)¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥­¡¼À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤¬¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç42¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ9ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÈäÏª¡£¡Ö¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ­¤»¤º¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈËý¿´¤»¤º¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ë²÷¤ÊÂÇ·â¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï2²óÄ¾·â¡£À¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤ß¤»¡¢¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀ¼¤ò½Ð¤·¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤È¿¶¤ë¤È½Ð¤Þ¤·