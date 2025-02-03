スラッと鼻先が長い美形のシェットランド・シープドッグのニコちゃん。2歳のメスですが、非道なブリーダーのもとで繁殖犬として飼われていました。【写真】保護当初のニコちゃん。いつも下を向いていましたブリーダーにとってニコちゃんは繁殖させるための道具でした。愛情を受けられず、ワンコらしい喜びも知らぬまま過ごしていたことで、強いストレスから抜け毛や痒みといった症状を持ち苦しい生活を日々過ごしていました。ニコ