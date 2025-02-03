おととし12月から秋田と台湾を結んでいる国際チャーター便の運航が、4月以降も継続される見通しとなりました。平均搭乗率が9割を超える人気ぶりですが、県は定期便化を目指し、さらなる誘客に取り組む方針です。秋田と台湾を結ぶ国際チャーター便は、おととし12月に運航が始まり、台湾最大でアジアのハブ空港の一つ、桃園国際空港と、秋田空港の間を、週に2回、往復しています。去年12月末までの1年あまり