高級チョコレートメーカー「メゾンカカオ」が、名古屋の全小学生にチョコレートをプレゼントです。 【写真を見る】名古屋市立小学校の全児童にチョコレートプレゼントへ有名店“メゾンカカオ” 約11万個 2200万円相当「地球環境に目を向けて…」 ジェイアール名古屋タカシマヤに店舗を持ち「アムール・デュ・ショコラ」にも出展する「メゾンカカオ」が、バレンタインデーの2