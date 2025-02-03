鳥インフルエンザの感染拡大で愛知県が農家への緊急支援です。 【写真を見る】鳥インフルエンザ感染拡大愛知県が「緊急支援策」発生した農家に国の全額補償までの「つなぎ融資」や補助周辺農家の補償も 愛知県常滑市など13か所の農場で、約187万羽の殺処分が進められていて、損失は国が全額補償します。県は補償が支給されるまでのつなぎ融資を行うほか、卵の出荷などを制限された周辺農家の損失額を補償します。 また、