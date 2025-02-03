福岡管区気象台は3日午後4時34分、福岡県に大雪、雷、着雪注意報を発表した。強風、波浪注意報は継続。福岡、北九州、筑後地方では強風に、福岡県では大雪や落雷、電線などへの着雪に、福岡、北九州地方では高波に、それぞれ注意を呼びかけた。