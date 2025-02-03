2月6日に佐賀競馬10Rで行われる「第52回佐賀記念」（Jpn3、19時30分発走）の枠順が3日、以下の通り確定した。今年はJRA所属馬5頭、地方所属馬6頭の11頭で争われる。連覇を狙うノットゥルノは6枠7番となった。なお、デルマソトガケに騎乗する松若風馬（29）は道路交通法違反で昨年8月3日から2月2日まで6カ月の騎乗停止を受けていた。2月3日から騎乗可能で、約半年ぶりに実戦へ復帰する。1枠1番サトノスライヴ（牡8＝佐賀・真島