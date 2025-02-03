東ヨーロッパのジョージアでは、EU（＝ヨーロッパ連合）への加盟を求める反政府デモを警察が激しく弾圧し、野党指導者らを含む逮捕者が出る事態になっています。 【映像】「反政府デモ」の様子首都トビリシ近郊で2日、EUへの加盟交渉を政府が中断したことをめぐり市民数千人が幹線道路の一部を占拠して反政府デモを繰り広げました。警官隊が出動しAP通信によりますと、野党指導者2人を含む少なくとも20人が逮捕されまし