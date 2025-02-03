緊急走行中の救急車の通行を妨害したなどとして、三重県警鈴鹿署は３日、三重県鈴鹿市、会社員の男（３５）を公務執行妨害道路交通法違反（妨害運転）両容疑で逮捕した。発表によると、男は昨年１１月２７日午前９時５０分頃、鈴鹿市肥田町の国道２３号で乗用車を運転、緊急走行中の救急車の前方で進路変更や停止を繰り返して進路を塞ぎ、通行を妨害した疑い。救急車が停止すると、車を後退させ、急接近させて救急隊員らの職