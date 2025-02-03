楽天グループが運営する「楽天市場」は1月31日、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2024」を発表した。楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2024楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーは、楽天市場に出店する全国5万店舗以上(2024年11月時点)の中から、ユーザーによる人気投票の結果や店舗の売り上げなどを総合的に評価し、特に優秀な店舗を選出するもので、今回で27回目となる。今回、総合賞10店舗、ジャンル賞118店舗(42ジャンル)、サービス