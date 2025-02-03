３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」では、中居正広氏と女性とのトラブルに端を発する一連の問題に揺れるフジテレビの現状を取り上げた。同番組では、フジの親会社・フジ・メディア・ホールディングスが１月３０日に設置した社外取締役７人で構成される経営刷新小委員会のメンバーを取材。この日取材を受けた社外取締役の１人、齋藤清人・文化放送社長が「ガバナンスの立て直しと信頼の回復を主眼に置いておりますので、日枝