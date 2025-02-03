通貨オプションボラティリティー１週間が上昇、トランプ関税発動がリスク警戒感強める USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.9311.2611.3610.47 1MO9.788.8310.518.56 3MO9.938.2710.478.33 6MO9.888.1110.318.38 9MO9.778.0410.258.41 1YR9.687.9610.168.45 GBP/JPYAUD/USD