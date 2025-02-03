トランプ関税で欧州株大幅安も、為替相場は落ち着く＝ロンドン為替 トランプ米大統領はＥＵにも関税を課することを明言し、週明けの欧州株は大幅安で取引を開始している。ただ、為替市場でのドル高や円高などの動きは東京市場で一巡しており、足元では落ち着いた値動きになっている。 USD/JPY155.56EUR/USD1.0239EUR/JPY159.20