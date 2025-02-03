ウエスタン・リーグ参入2年目となる「くふうハヤテ」が、2月2日、本拠地、静岡･「ちゅ～るスタジアム」でキャンプに入りました。あいにくの雨となったキャンプ初日。練習メニューは急遽変更になり、野手陣は室内でバッティングとテニスボールを使った守備練習を、投手陣はコンディショニング中心のメニューをこなしました。この日、特に目立っていたのは、今シーズン、プロ18年目を迎えるチ&#