昨シーズンでサッカー・ブラウブリッツ秋田を退団していた潟上市出身、DFの加賀健一選手、41歳が23年間のプロ選手生活に別れを告げ、現役引退を発表しました。これで県出身でJ1の舞台を経験している「現役」Jリーガーはゼロとなります。潟上市出身の加賀選手は天王中学校出身で、進学した秋田商業高校時代には年代別日本代表に選出されました。高校卒業後すぐに当時J1のジュビロ磐田に加入。そこから、コ