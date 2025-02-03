今月(2月)1日から、愛称が「JFE晴れの国スタジアム」になった岡山県総合グラウンド陸上競技場。きょう(3日)、その新たなスタートを記念して除幕式が行われました。 【写真を見る】J1ファジアーノ岡山のホーム“JFE晴れの国スタジアム”愛称の変更を記念した除幕式「恥じない地域作りに貢献を」【岡山】 「お披露目です。どうぞ！」 先月までの10年間、「シティライトスタジアム」として県民に愛されてきた