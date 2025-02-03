アストン・ビラは2日、マンチェスター・ユナイテッドFWマーカス・ラッシュフォードをレンタル移籍で獲得したことを発表した。マンチェスター・Uの下部組織で育ち、背番号10を背負うラッシュフォードだが、今季途中から発足したルベン・アモリム監督体制ではベンチ入りすることすらできずに出場機会をつかめずにいる。アモリム監督はラッシュフォードの日々のトレーニングに対する姿勢を疑問視し、先日には「毎日最大限を尽く