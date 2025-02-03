高校生が5分の時間を使って即興で花をいける「花いけバトル」の全国大会がきのう(2日)香川県高松市で開かれました。 【写真を見る】5分の制限時間で即興で花をいける「全国高校生花いけバトル」関東代表の小石川中等教育学校が優勝【香川・高松市】 真剣な表情で手早く花を生けていきます。「全国高校生花いけバトル」には、各地の予選を勝ち抜いた12校が参加しました。 ゴングが鳴ると一目散に目当ての花に向かってダッシュ。