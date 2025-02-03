韓国の憲法裁判所は2月3日、「マ・ウンヒョク憲法裁判官候補の任命保留」に関する違憲性を判断し、判決を下す予定だ。【注目】与党「李在明と憲法裁判所長代行は“親友”、偏った価値観」これに対し、与党「国民の力」は、本件を却下すべきだと主張した。チェ・サンモク大統領権限代行（副総理兼企画財政部長官）がマ候補の任命を保留した理由として、マ候補が極端なイデオロギー的な偏向があるだけでなく、憲法裁判所の今回の権限