元フジテレビアナウンサーで現在はフリーランスの渡邊渚（27）が3日、自身のインスタグラムを更新。1日に都内で行われた自身初となるフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）発売記念イベントを終え、心境をつづった。【写真あり】優しいほほえみ…元フジ渡邊渚、イベント終え感謝渡邊は、著作を手に優しくほほえんだ写真とともに「先日『透明を満たす』発売記念イベントを行いました」「直接本をお渡しし、感想を伺うことも