日本モーターボート競走会は3日、プレミアムG1「第26回マスターズチャンピオン」（4月22〜27日、桐生）の出場選手を発表した。昨年のグランプリに出場した松井繁、瓜生正義、池田浩二ら52選手が参戦。地元・群馬支部からは江口晃生が臨む。4月1日までに満45歳となる“新名人”は笠原亮、中島孝平、湯川浩司、萩原秀人ら9人。異議申請期間を経て、10日に正式決定する。