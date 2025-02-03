気象庁と国土交通省は、4日から日本海側を中心に広い範囲で平地でも大雪になるおそれがあるとして、不要不急の外出を控えるよう呼びかけました。 【映像】車を運転する場合は早めにチェーン装着を気象庁によりますと、4日以降、日本付近は強い冬型の気圧配置になり、北日本から西日本の日本海側を中心に広い範囲で平地でも大雪になる見込みです。この強い冬型の気圧配置は数日続くため、積雪が増えるおそれがあるというこ