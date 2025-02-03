埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けて、神奈川県は、相模川流域の約58kmの下水道に接続している下水道管の緊急点検を行っています。 【映像】点検の様子神奈川県の緊急点検は、相模川流域の下水道約58kmに接続している直径2m以上の下水道管などで行われています。相模原市や座間市など県内の12の市と町に渡っていて、マンホールの数は303個にのぼります。 神奈川県によりますと、緊急点検は7日までに行い、県職員や