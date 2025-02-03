東京・湾岸地域にあるタワーマンションの管理組合元役員が立ち上げた、マンション共用施設向けのイベントプロモーション会社「新都市生活研究所」が好調だ。契約するマンションの総戸数は2万戸を超えた。背景には「ご近所づき合い」を望むタワマン住民のニーズがあるという。池崎健一郎さんが代表の新都市生活研究所の事務所は、リノベーションされた古民家に置かれている。周辺にはタワーマンションが立ち並び、さらに２棟の建