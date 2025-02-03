ケンミン食品はこのほど、創業75周年そして「ケンミン焼ビーフン」発売から65周年を迎えることを記念し、同社のマスコットキャラクター「ケンミンぼうや」の着ぐるみを製作した。ケンミンぼうやの着ぐるみ○ケンミンぼうやの歴史1960年に発売されたケンミン焼ビーフンの5年後、1965年にケンミンぼうやが誕生し、今年60回目の誕生を迎える。中国の昔話に出てくる神通力(超能力)を使う、日本で言えば"牛若丸"のような男の子がモデ