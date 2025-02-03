ソニー生命保険は、「20代・30代共働き夫婦の生活意識調査」の結果を1月28日に発表。同調査は、2024年11月15日〜11月26日の期間で、全国の有職の配偶者(事実婚含む)がいる20歳〜39歳の有職者1,000名を対象にインターネットで実施した。 理想的だと考える子どもの人数理想的だと考える子どもの人数を聞いたところ、「0人(夫婦のみがよい)」は10.4%、「1人」は17.1%、「2人」は52.3%、「3人」は17.2%、「4人以上」は3.0%と、「2人」