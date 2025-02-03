株式会社テレビ東京（所在地:東京都港区、代表取締役社長：石川一郎）と株式会社アミューズクリエイティブスタジオ（所在地: 東京都港区、代表取締役社⻑ : 荒木宏幸）が共同製作したコミック『ひと夏の共犯者』が、2月3日（月）より、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて独占配信を開始いたします。 昨年より、アミューズクリエイティブスタジオとテレビ東京・配信ビジネス局は、両社の知見