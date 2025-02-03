神戸市営地下鉄三宮駅リニューアルオープンを記念し、同市交通局が3日、駅コンコースに出したピールオフ広告の持ち帰りグッズが、わずか1時間半ですべてなくなったことが分かった。同広告には270種類の名前入りアクリルキーホルダー、合計1080個が並び、剥がして持ち帰ることができる仕様になっていた。交通局の担当者は「まさかこれほど早くなくなるとは思わなかった」と驚いた様子で話した。ピールオフ広告の名前入りアクリル