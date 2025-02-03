故イ・ソンギュンが主演する韓国映画『プロジェクト・サイレンス』より、濃霧の橋上で多重事故により逃げ場をなくした人々の混乱がエスカレートしていく様子をとらえた緊迫の本編映像が解禁された。【動画】逃げ場なしの状況に思惑が交差する――『プロジェクト・サイレンス』本編映像本作は、韓国映画の次代を担う才能キム・テゴン監督が、『新感染 ファイナル・エクスプレス』『パラサイト 半地下の家族』の制作陣、主演のイ