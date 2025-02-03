株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、Nintendo Switch用ソフト『ときめきメモリアル〜forever with you〜 エモーショナル（以下、ときメモ エモーショナル）』を2025年5月8日に発売することを発表。通常版とデジタルコンテンツが付属するデラックス版の予約が本日より開始された。【写真】オリジナル版のグラフィックにも切り替え可能「ときめきメモリアル」シリーズは、1994年にPCエンジン向けに第1作目が登場し、20