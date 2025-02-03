全日本スキー連盟は３日、ノルディックスキー・ジャンプ男子のＷ杯札幌大会（１４日予選、１５日〜１６日、大倉山ジャンプ競技場）の日本代表メンバーを発表した。２０２２年北京五輪金メダリストのエース・小林陵侑（チームＲＯＹ）、同代表の佐藤幸椰（雪印メグミルク）、２３歳の二階堂蓮（日本ビール）、５２歳の葛西紀明（土屋ホーム）ら１０人が名を連ねた。▽代表メンバーは以下の通り。小林陵侑（チームＲＯＹ）、