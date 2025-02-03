大雪が予想されている寒波のニュースです。福岡管区気象台と九州地方整備局は3日、会見を開き、平野でも大雪の恐れがあるとして、4日から6日まで不要不急の外出を控えるよう呼びかけました。■福岡管区気象台 予報課・星野篤志 主任予報官「2月4日から6日にかけて、九州の広い範囲で平地・山地ともに大雪となる恐れがあります。」九州北部では、大雪の目安とされる上空1500メートルでマイナス12℃の寒気が南下してくる