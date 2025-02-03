4日から6日ごろにかけて、九州北部で大雪の恐れがあります。今のところ、交通機関に計画運休の予定はありません。まずは高速道路です。九州自動車道・大分自動車道・長崎自動車道や福岡・北九州の都市高速道路などは、いまのところ雪などによる4日の交通規制は発表されていません。続いて鉄道とバスです。JR、福岡市地下鉄は現在のところ計画運休の予定はありません。西鉄電車・バスも通常運行の予定ですが、あす朝の天候次第で運